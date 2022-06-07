نزلة برد تمنع ياسر إبراهيم من السفر مع المتتخب

القاهرة - سامية سيد - تعرض ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لنزلة برد شديدة منعته من السفر مع بعثة المنتخب المتوجهة إلى مالاوى لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم 9 يونيو الجارى رغم سلبية مسحة كورونا الخاصة باللاعب.

كما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بالتنسيق مع الجهاز الطبى بقيادة محمد أبو العلا استكمال محمد عبد المنعم تأهيله فى القاهرة.

وأعرب إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن رضاه بشكل عام عن مباراته الأولى مع المنتخب أمام غينيا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، مؤكدا أنه ما زال هناك الكثير.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة "أنا مشجع فى الأساس وأحب مشاهدة الكرة الجميلة، وأتفق مع الجماهير فى رغبتهم فى مشاهدة كرة جميلة، لكن تبقى النتيجة هى الأهم، وأسعى لتطوير شكل المنتخب فى الفترة المقبلة".

وأضاف إيهاب جلال "اتحاد جدة أرسل خطابا يطلب فيه عدم مشاركة أحمد حجازى؛ لعدم جاهزيته، لكنه أصر على الحضور، وقررنا إخضاعه لبرنامج تأهيلي، وقد يشارك أمام كوريا الجنوبية".

وأكد مدرب منتخب مصر "الكرة الجميلة تحتاج وقتا".

وأضاف جلال "النني لن يشارك أمام إثيوبيا وسيكون جاهزا بنسبة كبيرة لودية كوريا، وكلا من تريزيجيه ومحمد صلاح سيخضعان لفحص طبي عقب المباراة لتحديد موقفهما من المشاركة أمام إثيوبيا".

وواصل إيهاب جلال "أخبرت اللاعبين أن الاستحواذ على الكرة ليس هدفنا وطالبتهم ببذل مجهود أكبر خاصة في وسط الملعب".

واختتم جلال تصريحاته قائلا: "أحاول عقد اتفاق مع اتحاد الكرة والأندية لتطوير لاعبي الدوري في معسكرات خارج الأجندة الدولية".