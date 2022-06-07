شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تنشر صور استقبالها فى السفارة الكورية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هنا جودة لاعبة الأهلى ومنتخب تنس الطاولة صورا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من مقابلتها مع السفير الكورى فى القاهرة، والتى تمت خلال الساعات الماضية، قبل سفرها إلى كوريا للدخول فى معسكر خارجى.

وعلقت اللاعبة على الصور قائلة "شرفت بدعوة جميلة من سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، وسعدت جدا باهتمامه بتنس الطاولة وبالرياضة فى مصر وكوريا".

ودعت سفارة جمهورية كوريا اللاعبة البارزة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة المصرية إلى السفارة فى الـ6 من يونيو، وذلك قبل جولتها إلى كوريا للمشاركة في معسكر التدريب المشترك مع الفريق الوطني الكوري لتنس الطاولة في شهر يوليو.

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة تحت 15 و17 سنة، والمركز الثانى فى تصنيف تحت 19 سنة.

وجاء تصدر هنا التصنيف بعد تتويجها بالمركز الأول وذهبية بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التى أقيمت بنيجيريا، بفوزها فى المباراة النهائية على بطلة نيجيريا فاطيمو بيلو بـ4 أشواط نظيفة، وفى تصنيف السيدات تقدمت هنا 10 مراكز، حيث وصلت للمركز الـ33 عالميا بعد أن كانت فى المركز الـ43.