شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى اليوم يحدد مصير حازم إمام من مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي اليوم لتحديد برنامج العلاج الخاص به ومدة غيابه عن المباريات ، بعد اصابته أمس في مباراة الاتصالات الودية التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

ويأمل الجهاز الفني في لحاق حازم امام بمباراة الداخلية في كأس مصر والمقرر لها 13 يونيو الجاري ، خاصة في ظل غياب حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي للفريق والذي يخضع لبرنامج تأهيل مع منتخب بلاده في تونس.

من ناحية أخرى، يستعد نادى الزمالك لإجراء العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خاصة أن الموسم الجارى شهد عدم إبرام أى صفقة بسبب عقوبة إيقاف القيد التى وقعت على النادى.

ومن المنتظر أن يستغل الزمالك سلاح الصفقات التبادلية لضم اللاعبين الذين يرغبون فى انضمامهم لصفوف الفريق الأبيض، مع الاستغناء عن بعض العناصر التى لم تحقق المطلوب.

ويعد سلاح الصفقات التبادلية من أهم أسلحة الزمالك فى الميركاتو الصيفيى، خاصة أن الفارس الأبيض يضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيكونوا هدفاً للفرق الأخرى.

فيما أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، بلاعبي فريق الشباب الذين شاركوا مع الفريق الأول في ودية المصرية للاتصالات امس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين استعدادا لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري في مسابقة كأس مصر.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عقب المباراة الودية وأشاد بمستواهم وتركيزهم طوال فترات المباراة، وطلب منهم الاستمرار علي نفس المستوى الفني والالتزام خارج الملعب وداخله حتي يكون لهم دور مع الفريق الأول في المستقبل.