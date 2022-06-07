شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريرا شاملا عن الحالة البدنية للاعبين عقب فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسوالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الجهاز المعاون إعداد تقرير شامل عن كل لاعب عقب نهاية فترة توقف الدورى الحالية، وذلك للوقوف على الحالة البدنية لكل لاعب قبل استئناف الدورى.

ويجهز فيريرا بعض اللاعبين الشباب للدخول فى قائمة مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة فى ظل ضغط المباريات الذى سيعانى منه الفريق حتى نهاية الموسم، كما يرغب فيريرا فى الوقوف على الحالة الفنية والبدنية لبعض اللاعبين البدلاء لتحديد مصيرهم فى الموسم المقبل سواء بالاستمرار او الرحيل عن الفريق.

فى سياق مختلف يجهز البرتغالى فيريرا محمود شيكابالا لاعب الفريق لمباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم 19 يونيو الجارى للدفع به خلال المباراة، علماً بأن فيريرا يخطط للاستعانة بخدمات اللاعب فى لقاء الداخلية بدور الـ32 لكأس مصر من أجل رؤيته على الطبيعة .

ويؤدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بعدما وصل للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له استعدادا للفترة المقبلة، وذلك بعد تعافية من الإصابة التى كان يعاني منها فى العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى يستعد نادى الزمالك لإجراء العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خاصة أن الموسم الجارى شهد عدم إبرام أى صفقة بسبب عقوبة إيقاف القيد التى وقعت على النادى.

ومن المنتظر أن يستغل الزمالك سلاح الصفقات التبادلية لضم اللاعبين الذين يرغبون فى انضمامهم لصفوف الفريق الأبيض، مع الاستغناء عن بعض العناصر التى لم تحقق المطلوب.

ويعد سلاح الصفقات التبادلية من أهم أسلحة الزمالك فى الميركاتو الصيفيى، خاصة أن الفارس الأبيض يضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيكونوا هدفاً للفرق الأخرى.