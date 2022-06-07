شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب أثيوبيا عن مواجهة مصر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وبيتو أباتى المدير الفني للمنتخب الأثيوبى أنه سيتم تعويض الخسارة التي لحقت بهم أمام مالاوى في الجولة الأولى من التصفيات، بالفوز على المنتخب المصرى في اللقاء المقرر له بعد غد الخميس ، في ظل وجود رغبة بالفوز على الفراعنة في مباراة الجولة الثانية .

وأَضاف أباتى في تصريحات تليفزيونية أنه شاهد مباراة مصرو غينيا في الجولة الأولى، وكانت مباراة قوية ، وكشفت عن ضم الفراعنة إلى لاعيين مميزين بخلاف محمد صلاح، ويلعبون في الأهلي والزمالك، فضلا عن المحترفين”، حيث هناك حارساً مميزاً، ولكننا سنحاول الظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، سعيا للتحضير بشكل جيد لخوض مواجهة كبيرة”، وسنحاول الفوز في المباراة .

وخسر منتخب إثيوبيا أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف، وانتصرت مصر على غينيا بهدف نظيف وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الأثيوبى بعد غد الخميس فى إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار .