شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى مالاوى لمقابلة منتخب أثيوبيا في إطار تصفيات بطولة الأمم الأفريقية بعد غد الخميس.

هذا وبدأ أعضاء الفريق والجهاز المعاون في الوصول إلى صالة 4 والمخصصة لسفر الرحلات والطائرات الخاصة، وتضم البعثة 70 فردا.

هذا وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران الرحلة الخاصة رقم MS 3040، والتى تقلع من صالة 4 بمطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مطار مالاوي، وذلك لنقل بعثة منتخب مصر، لملاقاة نظيره الاثيوبي في تصفيات أمم أفريقيا.