شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يتسلح بالوديات لإعداد فيوتشر قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، خوض عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك لإعداد الفريق قبل استئناف مباريات الدوري العام، وخاض فيوتشر أولى تجاربه الودية أمام تليفونات بنى سويف، حيث فاز أبناء علي ماهر بـ 4 أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف فيوتشر كل من، ( محمد فاروق " هدف " ، أشرف مجدى " هدف " ، محمد رضا " هدف " ، أيمن الصفاقسى " هدف " ).

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبي يوم 18 يونيو الجارين حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.

من ناحية أخرى، فعل مسؤولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادى دجلة المعار محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة فى بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.

وكان ثنائي وادي دجلة قد تلقى عروضاً من العديد من أندية الدوري، أبرزها الأهلي والزمالك، بعد تألقهما مع فيوتشر في الفترة الأخيرة، وشارك أحد عاطف مع فيوتشر في 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك "بوبو" في 17 مباراة سجل خلالها سجل 3 أهداف وصنع هدفين.