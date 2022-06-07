شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري ينشر صورة بصحبة حراس الفراعنة قبل السفر إلى مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، صورة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، بصحبة حراس الفراعنة الأربعة، محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، ومحمود جاد، وذلك قبل السفر مالاوي.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، إلى مالاوي اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة إثيوبيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.



حراس الفراعنة



حراس الفراعنة

وأعرب إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن رضاه بشكل عام عن مباراته الأولى مع المنتخب أمام غينيا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، مؤكدا أنه ما زال هناك الكثير.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة، "أنا مشجع فى الأساس وأحب مشاهدة الكرة الجميلة، وأتفق مع الجماهير فى رغبتهم فى مشاهدة كرة جميلة، ولكن تبقى النتيجة هى الأهم، وأسعى لتطوير شكل المنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف إيهاب جلال، "اتحاد جدة أرسل خطابا يطلب فيه عدم مشاركة أحمد حجازي؛ لعدم جاهزيته، لكنه أصر على الحضور، وقررنا إخضاعه لبرنامج تأهيلي، وقد يشارك أمام كوريا الجنوبية".

وأكد مدرب منتخب مصر، "الكرة الجميلة تحتاج وقتا".