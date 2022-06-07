شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتواصل مع المحامى البرتغالي لبحث تطورات غرامة رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية تطورات الاستئناف الذي تقدم به النادي مؤخراً لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تغريم الأهلي ما يزيد عن 300 ألف دولار لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وعقد مسئولو الأهلي جلسة مع الشئون القانونية بالنادي من أجل متابعة موقف الاستئناف والموعد المُحدد من "كاس" لنظر هذا الإستئناف ، وتواصلوا مع المحامي البرتغالي الذي استعانوا به لتقديم الإستئناف لدى "كاس" بهدف إلغاء أو تخفيف حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر بتغريم الأهلي ما يقرب من 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي تتعلق بمكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة رمضان صبحي للأهلي من النادى الإنجليزي.

وقال مصدر في الأهلي، إن مسئولى القلعة الحمراء أرسلوا بالفعل كافة المستندات والأوراق والعقود التى من شأنها إلغاء أو تخفيف العقوبة بعد القرار الذى صد مؤخراً من غرفة المنازعات فى الاتحاد الدولي بتغريم الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هيدرسفيلد.

وكلّف مجلس إدارة الأهلي الشئون القانونية للنادى بتقديم استئناف ضد هذا الحكم، الذى لا يُعد نهائياً، ومن حق النادى الاستئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال 21 يوماً من صدوره، وهو ما حدث حيث قدم النادي استئنافا خلال الأيام القليلة الماضية لأن الحكم يتضمن بعض المخالفات حسب وصف مسئولو النادي.