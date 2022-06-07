جدول مواعيد مباريات الفراعنة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

فاز الفراعنة فى الجولة الأولى بصعوبة على منتخب غينيا بهدفٍ دون رد، فيما خسر المنتخب الإثيوبى من مالاوى الذى صعد لقمة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصرى.

محمد يوسف

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