شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعود من جنوب أفريقيا الليلة ويقود مران الأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي للقاهرة مساء اليوم ، الثلاثاء، قادماً من بلاده بعدما قضى فيها إجازة عدة أيام مُستغلاً فترة توقف الدوري بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة هناك عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ "فيفا" بالمغرب والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يقود موسيماني مران الأهلي غداً ، فيما يقود سامي قمصان مدرب الفريق التدريبات حالياً منذ إستئنافها مساء الجمعة الماضية عقب راحة 3 أيام حصل عليها الفريق بعد العودة من المغرب وخسار لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد الأثنين قبل الماضي.

ويخوض الأهلي في الرابعة من عصر اليوم ،الثلاثاء، مباراة ودية مع فريق الدفاع الجوي بملعب الأخير ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.