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قبل مواجهة الفراعنة .. أغلى 5 لاعبين في المنتخب الأثيوبى

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الأثيوبى  بعد غد الخميس ، في إطار منافسات الجدولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

ويضم المنتخب الأثيوبى عدد كبير من اللاعبين المميزين ، وتيلغ القيمة التسويقية للمنتخب الاثيوبى 1.78  مليون يورو .

نرصد في السطور التالية أغلى 5 لاعبين في منتخب أثيوبيا

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شيمليس بيكلى 

تبلغ القيمة التسويقية لشيمليس بيكلى 300 الف يورو  ، ويلعب بيكلى في نادى الجونة ، ووصلت مشاركاته مع المنتخب الى 54 مباراة بمختلف البطولات ، منذ بداية مشاركته والتي بدأت 2010 و حتى الان ، منها فقط مباراتان في أمم أفريقيا ، و 20 مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ، بالإضافة إلى 24 مباراة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، و 8 مباريات ودية ، ووصل إجمالي الدقائق التي شارك فيها إلى 4125 دقيقة .

ابو بكر ناصر
ابو بكر ناصر

 

 أبو بكر ناصر

تبلغ القيمة التسويقية لأبو بكر ناصر إلى 200 ألف يورو ، يلعب في نادى البن الاثيوبى ، شارك مع المنتخب الأثيوبى في 17 مباراة ، سجل فيها 4 أهداف وصنع  هدف لزملاؤه  ، منها 6 مباريات بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، و مثلها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، و3 مباريات بأمم افريقيا ، بالإضافة إلى مباراتين وديتين .

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جاتوش بانوم

تبلغ القيمة التسويقية لجاتوش بانوم 175 ألف يورو ، يلعب في نادى سان جورج الاثيوبى ، شارك مع منتخب بلاده في 24 مباراة ، سجل فيها 3 اهداف ، المباريات مقسمة على 12 بالتصفيات الأفريقية المؤهلة كأس الامم ، و 8 مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأ سالعالم ، و 4 مواجهات ودية.

 

ياريد باييه

تبلغ القيمة التسويقية لباريد باييه لاعب منتخب أثيوبيا 150 ألف يورو ، ويلعب في نادى فاسيل كينيما الاثيوبى ، وصلت مشاركاته على 18 مباراة ، مها 6 بتصفيات كأس العالم ، و 5 مباريات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا ، بالإضافة إلى مباراتان بأمم أفريقيا ، بجانب 5 مباريات ودية

 

 فاسيل جبريميشيل

تبلغ القيمة التسويقية لفاسيل جبريميشيل حارس مرمى المنتخب الاثيوبى  125 الف يورو ، ويلعب في نادى سيبيتا كينيما

 شارك فاسيل في 4 مباريات منذ انضمامه لمنتخب ايوبيا في أغسطس 2021 ، المباريات التي شارك فيها  بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ، خرج فيها بشباك نظيفة خلال مواجهتين ، و دخلت مرماه 4 أهداف .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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