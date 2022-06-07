شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يفسخ عقد اللاعب إذا تحول لمرض قاهرى.. تعرف على رأى التحكيم الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فتحى المصرى عضو مجلس القضاء الأعلى و رئيس دائرة البطلان بالتحكيم الرياضى المصرى السابق و نائب رئيس مجلس امناء مركز كميت للتحكيم الرياضى أن فيروس كورونا من الممكن أن يتسبب فى فسخ تعاقد لاعب إذا تحول لمرض قاهرى .

و أشار المصرى خلال اليوم الختامى لمؤتمر الرياضة و القانون الذى يقام فى مصر إلى أن فيروس كورونا إذا لم يصل إلى نقطة عليا لشدة المرض لم يخل بالعقد و لكن فى حالة تفاقم الإصابة يفسخ العقد لأنه سيدرج تحت بند المرض القهري .

حضر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و طاهر أبو زيد وزير الشباب و الرياضة الأسبق و أحمد ناصر رئيس الأوكسا أول جلسات المؤتمر الثانى للرياضة و القانون المقام فى مقر المنظمة أول أمس .

كما حضر أيضا فاعليات اليوم الأول للمؤتمر ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة العربية. للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية .

يقام المؤتمر لمناقشة العقود الرياضية و تسوية منازعاتها محليا و دوليا .

و أكد الهتلان على أن المؤتمر يهدف إلى تعريف المشاركين بكيفية صياغة العقود فى المجال الرياضى و مستجدات لوائح الإتخادات الدولية المتعلقة بها خاصة يشأن عقود إنتقالات اللاعبين و عقود الوكالة و الرعاية و عقود الإستثمار الرياضى و قواعد تسوية المنازعات أمام مراكز و هيئات التحكيم الوطني و أمام المحكمة الرياضية الدولية .

و يشهد المؤتمر جلسات تعريفية وورشة عمل لتعريف القواعد الحاكمة لعقود الرعاية الخاصة بالإتحادات الرياضية و الأندية و اللاعبين .