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فيروس كورونا يفسخ عقد اللاعب إذا تحول لمرض قاهرى.. تعرف على رأى التحكيم الرياضى

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القاهرة - سامية سيد - كشف فتحى المصرى عضو مجلس القضاء الأعلى و رئيس دائرة البطلان بالتحكيم الرياضى المصرى السابق و نائب رئيس مجلس امناء مركز كميت للتحكيم الرياضى أن فيروس كورونا من الممكن أن يتسبب فى فسخ تعاقد لاعب إذا تحول لمرض قاهرى . 

 

و أشار المصرى خلال اليوم الختامى لمؤتمر و القانون الذى يقام فى مصر إلى أن فيروس كورونا إذا لم يصل إلى نقطة عليا لشدة المرض لم يخل بالعقد و لكن فى حالة تفاقم الإصابة يفسخ العقد لأنه سيدرج تحت بند المرض القهري .

 

حضر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و طاهر أبو زيد وزير الشباب و الرياضة الأسبق و أحمد ناصر  رئيس الأوكسا  أول جلسات المؤتمر الثانى للرياضة و القانون المقام فى مقر المنظمة أول أمس  . 

 

كما حضر أيضا فاعليات اليوم الأول للمؤتمر ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة العربية. للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية .

 

يقام المؤتمر لمناقشة العقود و تسوية منازعاتها محليا و دوليا .

 

و أكد  الهتلان على أن المؤتمر  يهدف  إلى تعريف المشاركين بكيفية صياغة العقود فى المجال الرياضى و مستجدات لوائح الإتخادات الدولية المتعلقة بها خاصة يشأن عقود إنتقالات اللاعبين و عقود الوكالة و الرعاية و عقود الإستثمار الرياضى و قواعد تسوية المنازعات أمام مراكز و هيئات التحكيم الوطني و أمام المحكمة الرياضية الدولية . 

 

و يشهد المؤتمر جلسات تعريفية وورشة عمل لتعريف القواعد الحاكمة لعقود الرعاية الخاصة بالإتحادات الرياضية و الأندية و اللاعبين .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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