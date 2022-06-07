الامارات | لا خاسر في لقاء مودريتش وبنزيما

شكرا لقرائتكم خبر عن لا خاسر في لقاء مودريتش وبنزيما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل الإيجابي المباراة التي جمعت منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وضيفه الفرنسي بقيادة زميله في الفريق الملكي كريم بنزيما التي جمعتهما الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وضع الفرنسي أدريان رابيو منتخب "الديوك" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 52، ورد الكرواتي أندريه كراماريتش بهدف التعادل لأصحاب الأرض سجله بحلول الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وحصل كل من منتخبي فرنسا وكرواتيا على أول نقطة في مشوارهما، بعد خسارتهما في الجولة الأولى أمام النمسا والدنمارك على الترتيب، بالمجموعة الأولى من المستوى الأول، ويحتلان المركزين الثالث والرابع في على سلم ترتيب المجموعة الأولى على التوالي.

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