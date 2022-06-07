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الامارات | القنوات الناقلة وتوقيت مباراة الإمارات وأستراليا

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة وتوقيت مباراة الإمارات وأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الإماراتي مواجهة مصيرية أمام نظيره الأسترالي في ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب "الأبيض" بهدف التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى كأس العالم، ويكرر إنجازه صعوده إلى نسخة 1990 في إيطاليا، إذ أنه في حال تغلبه على أستراليا سيلتقي مع منتخب بيرو في 13 الجاري.

وتقام المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، حيث سيبث اللقاء على العديد من القنوات، أبرزها قناة دبي آسيا، وأبوظبي الرياضية آسيا، وبي إن سبورت آسيا، والكأس 5، والقناة الرياضية 7.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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