الامارات | 24 منتخب يتنافسون على 11 بطاقة مؤهلة إلى كأس آسيا 2023

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتنافس 24 منتخباً على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى كأس آسيا 2023 في كرة القدم، في تصفيات الدور الثالث الأخير بدءاً من الأربعاء.

وكانت منتخبات الصين واليابان وسوريا وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها إلى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً.

وتشارك في الدور النهائي المنتخبات التي فشلت في التأهل الى النهائيات، من خلال بلوغ الدور الثالث للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتمّ تقسيم منتخبات الدور الثالث على ست مجموعات، وتقام بنظام التجمع في الكويت (المجموعة الأولى)، منغوليا (الثانية)، أوزبكستان (الثالثة)، الهند (الرابعة) وماليزيا (الخامسة) وقرغيزستان (السادسة)، وذلك أيام 8 و11 و14 يونيو الجاري.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى النهائيات، بالإضافة الى أفضل خمسة منتخبات وصيفة في المجموعات الست.

ومن بين 24 منتخباً، هنالك ستة لم يسبق لها الوصول للنهائيات، في حين تأمل كل من هونغ كونغ وكمبوديا في العودة للبطولة القارية بعد غياب دام أكثر من نصف قرن.

وكان الاتحاد الآسيوي فتح الاسبوع الماضي الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل ابداء الرغبة في استضافة النهائيات بدلا من الصين التي اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 في الإمارات.

الكويت والأردن سوياً

وأوقعت القرعة منتخبي الأردن والكويت في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلاً من إندونيسيا ونيبال، على أن يكون منتخب الكويت مضيفاً لمباراة المجموعة.

تلعب الكويت مع إندونيسيا الأربعاء على استاد جابر الدولي والاردن مع نيبال على الملعب عينه. ويُعدّ الكويت المنتخب الوحيد المشارك في هذا الدور سبق له ان احرز اللقب عام 1980.

اما منتخب الاردن بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، فقد خضع لمعسكر مطول في الدوحة، حيث خاض وديتين ففاز في الأولى على الهند بهدفين دون رد ثم خسر أمام استراليا 1-2.

وفي أربع مشاركات أولها عام 2004، بلغ الأردن الدور ربع النهائي مرتين في 2004 و2011.

وذكر الاتحاد الاردني ان اللاعب منذر أبو عمارة اكمل التدريبات منفرداً بإشراف الجهاز الطبي "بعد تعرضه لاصابة طفيفة قد تبعده عن اللقاء الاول بالتصفيات، فيما شارك طارق خطاب بالتمارين مرتدياً قناعاً للوجه بشكل احترازي، بعد تعرضه للاصابة بالأنف".

وفي المجموعة الثانية المقامة على استاد الاتحاد المنغولي، تلتقي الفيليبين التي خاضت مشاركتها الأولى في نسخة 2019، مع اليمن، ثم تلعب منغوليا المضيفة والباحثة عن مشاركة أولى في النهائيات مع فلسطين.

وشارك المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في النهائيات عام 2015 عندما خرج من دور المجموعات، على غرار النسخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات. أما اليمن، فكانت باكورة مشاركاته في 2019 عندما ودّع من دور المجموعات بثلاث خسارات.

وفي المجموعة الثالثة في أوزبكستان، تلعب المضيفة مع سريلانكا وتايلاند مع المالديف. وفي الرابعة في الهند، تلعب المضيفة مع كمبوديا وهونغ كونغ مع افغانستان.

أما منتخب البحرين الذي يخوض المجموعة الخامسة في ماليزيا، فيلعب مع بنغلادش فيما تتوجه المضيفة مع تركمانستان. وشاركت البحرين ست مرات في البطولة القارية، أبرزها عام 2004 عندما حلّت في المركز الرابع، بعد أن خسرت أمام اليابان التي أحرزت اللقب لاحقا، بعد التمديد 4-3.

وفي السادسة الأخيرة في قيرغيزستان، تلعب طاجيكستان مع ميانمار وقيرغيزستان المضيفة مع سنغافورة.

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