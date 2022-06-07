شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مسعد يتأهل لمواجهة الشوربجى فى دور الـ16 ببطولة موريشيوس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عمر مسعد لاعب الاسكواش إلى دور الـ16 ببطولة موريشيوس للاسكواش، التى تقام خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال و30 ألف دولار للسيدات.

وفاز مسعد فى مباراة الدور التمهيدى على مواطنه يحيى النوسانى بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4، 11-9، 11-5.

بذلك يلتقى عمر مسعد مع مواطنه مروان الشوربجى لاعب هليوبوليس فى مباراة دور الـ16 من البطولة، والذى تقام منافساته غداً.

ويشارك فى البطولة مجموعة بارزة من نجوم الاسكواش المصرى، رغم انسحاب الثنائى، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وكذلك فارس الدسوقى لاعب سبورتنج، بعد ثبوت إصابتهما بكورونا.

وفى منافسات الرجال يشارك 8 لاعبين وهم: مروان الشوربجي، مصطفى عسل، مازن هشام، طارق مؤمن، مازن جمال، يحيى النوساني، عمر مسعد، وكريم الحمامي.

بينما في منافسات السيدات تشارك 5 لاعبات وهن: فريدة محمد، نور رامي، إنجي حمودا، نادين قطب، وملك فتحي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمي ، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندي بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.