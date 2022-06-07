شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا قبل الصدام رقم 18 بين المنتخبين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلاً على منتخب إثيوبيا فى استاد بينجو الوطنى فى الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

فاز الفراعنة فى الجول الأولى بصعوبة على منتخب غينيا بهدفٍ دون رد، فيما خسر المنتخب الإثيوبى من مالاوى، الذى صعد لقمة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصرى.

التقى منتخبى مصر وإثيوبيا 17 مرة، فاز الفراعنة 13 مرة فيما انتهت مباراتان بالتعادل، بينما فاز منتخب إثيوبيا مرتين وسجل منتخب مصر 56 هدفا وسجل منتخب إثيوبيا 14 هدفا.

ويخوض الفراعنة مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء الخميس المقبل.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبي لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوي.

ونجح منتخب مالاوي فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذى حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.