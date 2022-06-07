شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى يستقر على الجهاز المعاون فى سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد مرعى، المدير الفنى لفريق كرة السلة بنادى الزمالك، على الجهاز المعاون له فى تدريب الفريق بالموسم الجديد، حيث سيتم الإبقاء على الجهاز المعاون السابق.

وكان الجهاز الفنى لفريق الزمالك السابق بقيادة الأمريكى ويليام فويت حصل على برونزية بطولة أفريقياbal ، وخسر بطولة دورى السوبر والمرتبط وكأس مصر.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الجهاز الفنى مكون من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقى ووائل العايدى إداريان.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى إبرام أكثر من صفقة على مستوى فريق كرة السلة، سواء بلاعبين جدد، أو بتجديد عقود بعض لاعبى الفريق الحاليين.

وتعاقد فريق كرة السلة بالزمالك مع كل من خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.

كما اتفق مسئولو نادى الزمالك مع أنس أسامة لاعب الفريق الحالى على تجديد تعاقده لمدة موسمين، وفى الوقت نفسه يجرى مسئولو الزمالك مفاوضات مع عاصم مرعى الذى كان يلعب فى الدورى الكورى وأصبح لاعبا حرا فى الوقت الحالى، وستحسم الأيام المقبلة إمكانية التعاقد معه من عدمه.