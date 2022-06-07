شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمود الونش يضع ذراعه فى الجبس بعد تعرضه للإصابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك والمنتخب الوطنى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام لنجله، حيث ظهر ابن لاعب الزمالك واضعاً ذراعه فى الجبس بعد تعرضه للإصابة، وكتب الونش "الحمد لله".



ابن الونش



ابن الونش

وأشاد البرتغالى جيسوالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، بلاعبى فريق الشباب الذين شاركوا مع الفريق الأول فى ودية المصرية للاتصالات أمس، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين استعدادا لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى فى مسابقة كأس مصر.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عقب المباراة الودية وأشاد بمستواهم وتركيزهم طوال فترات المباراة، وطلب منهم الاستمرار على نفس المستوى الفنى والالتزام خارج الملعب وداخله حتى يكون لهم دور مع الفريق الأول فى المستقبل.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بهدفين دون رد، وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما أمس الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

سجل هدفى الزمالك كل من: محمد حمدى فى الدقيقة 12 من عمر الشوط الثانى، ويوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 28 من الشوط نفسه.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من لاعبى الفريق الأول وفريق الأمل بالزمالك، حيث حرص الجهاز الفنى للفريق على تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في أوقات مختلفة من اللقاء تمهيدا للاستعانة بالمميزين منهم في الفترة المقبلة.