شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك بدر بانون مع الأهلى فى مباراة المصرى بالسلوم بالكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل الجهاز الفنى للنادى الأهلى لعدم مشاركة الدولى المغربى بدر بانون مدافع الفريق فى مباراة المصرى بالسلوم يوم الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ورغم عودة بانون للمشاركة في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية خلال اليومين الماضيين إلا أن مشاركته في المباريات المقبلة مازالت تحتاج مزيداً من الوقت، لذا يرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعب بشكل أفضل وأكثر للمباريات، خاصة أنه غائب منذ عدة أشهر عن المباريات بسبب مُضاعفات كورونا.

ويغيب بانون عن مباريات الأهلي منذ يناير الماضي بسبب إصابته بالتهابات في القلب نتيجة الإصابة بمُضاعفات كورونا.

وتُشير الدلائل إلى أن بانون سيغيب عن مباراة الأهلي أمام المصري بالسلوم وقد يتم تجهيزه للمشاركة في جزء من مباراة إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الجاري وبعدها مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز يوم 19 يونيو الجاري.

ويخوض الأهلى مباراة ودية عصر اليوم الثلاثاء، مع فريق الدفاع الجوى، ويهدف من خلالها الجهاز الفنى للفريق تجربة عدد من اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل مُستمر، خاصة أن هذه الودية تقام بدون اللاعبين الدوليين الموجودين حالياً مع منتخبات بلادهم لخوض مباريات الأجندة الدولية.

ويأمل الجهاز الفني فى تجربة لاعبي الدكة ومنحهم الفرصة من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة محلياً، حيث سيخوض الفريق عدة مباريات قوية في بطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية بمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروي، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.