شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يوضح حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك مع محمود جاد وجون إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى حقيقة تلقيه عروض رسمية لبيع الثلاثى مصطفى شلبى وإيبوكا ومحمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رئيس إنبى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لم يصلنا أى عرض لأى لاعب من إنبى من الأسماء المطروحة فى الساحة، سواء عروض رسمية أو ودية أو شفهية".

ويضيف أيمن الشريعى "لدينا مشروع للحفاظ على القوام الاساسى لإنبى استعداداً للموسم الجديد مع دعم الفريق بصفقات مميزة".

وتابع رئيس إنبى "لا نستطيع تعويض لاعبينا فنياً فبالتالى لن نوافق على رحيل اللاعب مهما كانت المغريات".