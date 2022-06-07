شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحاول شراء محمد بسام من البنك الأهلى بعد توقيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى الزمالك دخل فى مفاوضات قوية مع مسئولى البنك الأهلى للحصول على توقيع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الزمالك بيدور على حارس مرمى جديد للتعاقد معه فى الصيف ولسه لم يحسم مصير عودة جنش الحارس المعار لفيوتشر حتى الآن".

ويضيف شوبير "معلوماتى أن محمد بسام وقع للبنك الأهلى بعد انتهاء عقده مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، والزمالك بيفاوض البنك الأهلى لشراء الحارس قبل الميركاتو الصيفى".

وكان محمد بسام ضمن العناصر الأساسية فى كتيبة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما قدم أفضل فتراته الكروية مع الطلائع وقاد الفريق للتتويج بالبطولة الأولى فى تاريخ النادى بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح حاسمة فى مباراة كأس السوبر المصرى ليخطف اللقب من أنياب الأهلى.