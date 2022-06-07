شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس جديدة فى أزمة القيد للزمالك والمشاركة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى الزمالك لن يحصل على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الأفريقى كاف سوى بعد تسديد غرامة شيكابالا ومحمد إبراهيم، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الزمالك مطالب بتسديد عقوبات قضيتى شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى لا توقع عليه عقوبات جديدة، ولن يشارك الفريق فى دورى الأبطال ولن يحصل على رخصة الأندية المحترفة سوى بعد تسديد هذه الغرامات".

وأضاف شوبير "الزمالك مطالب بتسديد مليون يورو فى قضية محمد إبراهيم، وكذلك مليون يورو فى قضية شيكابالا بسبب الفوائد ومطالب هذه المبالغ سريعاً".

وأكمل شوبير "لازم الزمالك يسدد هذه المبالغ قبل 30 يونيو الجارى، والزمالك حاطط عينه على فلوس كهربا عشان يسدد المبلغ وهذه الأموال لن تسدد قبل 30 يونيو، وكذلك ينتظر الزمالك مبالغ صفقة مصطفى محمد ودى أعتقد الجانب التركى هيدفعها خاصة بعد تألق اللاعب".