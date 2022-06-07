شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حرس الحدود يهزم الأهلى بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 يونيو 2010 اقتنص نادى حرس الحدود لقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية فى تاريخه بعد ‏فوزة على النادى الأهلى فى مباراة صعبة انتهت بضربات الترجيح بنتيجة (5-‏‏4).‏

كان الوقت الأصلى للمباراة قد انتهى بالتعادل (1-1)، حيث أحرز الحرس هدفا ‏فى الدقيقة 48 وأدرك محمد بركات التعادل للأهلى فى الدقيقة 82 من عمر ‏اللقاء.‏

ووصلت المباراة لضربات الترجيح حيث سجل للحدود أحمد عبد الغنى وأحمد ‏حسن مكى وأحمد عيد عبد الملك وإسلام رمضان وعبد الرحمن فاروق ‏وسجل للأهلي محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وأحمد ‏حسن فيما أخفق محمد فضل لتنتهي المباراة (5-4). ‏

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.