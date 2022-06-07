شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه إيسترن كومبانى غداً فى ثالث التجارب الودية بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة نظيره إيسترن كومبانى، غداً الأربعاء، فى ثالث التجارب الودية لذئاب الجبل، خلال اللقاء الذى يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون قد خاض تجربتين وديتين من قبل، حيث فاز على العبور بخماسية نظيفة، قبل أن يفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعمل الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تصحيح مسار الفريق فى الفترة المقبلة، بعد استغلال فترة التوقف الدولى الحالية فى خوض عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للمرحلة المقبلة، والتى لا تقبل التهاون من لاعبى ذئاب الجبل.

وخاض المقاولون العرب أولى تجاربه الودية أمام فريق العبور، وفاز المقاولون بخماسية نظيفة، وتمكن عودة من منح الفرصة خلال اللقاء لأكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم للمباراة المرتقبة للفريق أمام الإسماعيلى.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى الإسماعيلى يوم 17 يونيو الجارى فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام والتى تقام باستاد الإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.