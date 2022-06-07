الامارات | مرتضى منصور يبث فيديو من داخل مكان احتجازه! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يبث فيديو من داخل مكان احتجازه! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثّ رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور فيديو له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مرفقاً بتعليق: "مرتضى منصور يبث فيديو من داخل مكان احتجازه"! ساخراً من بعض الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول "التحفظ على مرتضى منصور بشكل مؤقت" في قضيتين مرفوعتين ضده من غريمه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بتهمة السب والقذف.

وحضر مرتضى منصور في محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بجلسة الاستئناف على حكم حبسه لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري وكفالة 10 آلاف جنيه، وبعد نهاية الجلسة، أكدت وسائل الإعلام المصرية ومنها المصري اليوم أن المحكمة حجزت استئناف مرتضى منصور للحكم بجلستي 21 يونيو الجاري والسادس من يوليو المقبل.

وظهر رئيس الزمالك في فيديو نشره على "يوتيوب" وهو داخل نادي الزمالك، حيث نفى بشكل قاطع احتجازه قبل في الجلسة التي أقيمت الإثنين للنظر في الاستئناف المُقدم منه.

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