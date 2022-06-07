تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.



تُقام مباراة منتخب الإمارات وأستراليا، مساء الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر، في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي لكأس العالم 2022.

موعد مباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم هو الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تُبث مباراة مباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 عبر العديد من القنوات، سواء داخل الإمارات أو خارجها.

ويمكن متابعة المباراة داخل الإمارات على قنوات "أبوظبي الرياضية آسيا 1" و"دبي الرياضية آسيا 1" وقناة "الكأس 5" الرياضية.

أما خارج الإمارات، فيمكن متابعة المباراة عبر قناة "SSC7 HD" في المملكة العربية السعودية.

كذلك يمكن متابعة المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا عبر باقة "بي إن سبورتس آسيا".

سيتولى عدد من المعلقين مهمة النقل الحي لمباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة.

على قناة Dubai Sports Asia 1 HD سيكون المعلق هو عبدالله السعدي، فيما سيتولى حسن العيدروس التعليق عبر قناة beIN Sports AFC HD.

عيسى الحربين سيكون هو المعلق على قناة SSC7 HD، فيما سيكون خالد الحدي هو المعلق على قناة Alkass Five HD، وعامر عبدالله على قناة Abu Dhabi Sports Asia 1.

وبعيدا عن القنوات التلفزيونية، فمن المُقرر أن يتم نقل المباراة إلكترونيا عبر تطبيق "ستارز بلاي" على الهواء مباشرة.

تتواجد قنوات SSC الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا داخل السعودية فقط حصرًا على القمر الصناعي عرب سات.

تردد قنوات SSC:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت آسيا؟

تتواجد قنوات بي إن سبورت آسيا على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، وهي مكونة من 4 قنوات مخصصة لنقل تصفيات كأس العالم 2022.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا على نايل سات:

التردد: 12245

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2