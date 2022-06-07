شكرا لقرائتكم خبر عن غياب محمد صلاح وتريزيجيه يرفع أسهم مشاركة أحمد رفعت أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم أحمد رفعت لاعب فيوتشر فى المشاركة أساسياً مع المنتخب الوطنى الأول خلال مباراة إثيوبيا، المقرر لها بعد غد الخميس، فى تصفيات أمم أفريقيا التى ستُقام فى كوت ديفوار عام 2023.

وقرر إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب الوطنى ضم أحمد رفعت لقائمة الفراعنة التى ستطير ظهر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا التى ستقام فى السادسة من مساء بعد غد الخميس، بتوقيت القاهرة فى مالاوى.

وتُقام مباراة مصر وإثيوبيا فى مالاوى بسبب رفض إقامة مباريات إثيوبيا بملاعبها لعدم تطابقها للمواصفات الدولية.

وتُشير الدلائل إلى أن فرص أحمد رفعت فى الظهور مع المنتخب الوطنى أمام إثيوبيا تبدو قوية بسبب الغيابات الكثيرة التى يعانى منها المنتخب القومى فى موقعة الخميس المقبل، حيث سيغيب الثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه للإصابات المختلفة.

وفضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا ومنحه راحة عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف، كما أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلات لذا خرج من حسابات الجهاز الفني من مباراة إثيوبيا.

وفاز منتخب مصر على نظيره الغينى أول أمس الأحد بهدف نظيف سجله مصطفى محمد خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في أول مباراة للفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (كوت ديفوار 2023) وهي أول مباراة للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال.

وتضم المجموعة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة بكوت ديفوار، كلاً من مصر وإثيوبيا ومالاوي وغينيا.