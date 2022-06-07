شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشيد بلاعبى فريق الشباب بعد ودية الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالى جيسوالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، بلاعبى فريق الشباب الذين شاركوا مع الفريق الأول فى ودية المصرية للاتصالات أمس، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين استعدادا لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى فى مسابقة كأس مصر.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عقب المباراة الودية وأشاد بمستواهم وتركيزهم طوال فترات المباراة، وطلب منهم الاستمرار على نفس المستوى الفنى والالتزام خارج الملعب وداخله حتى يكون لهم دور مع الفريق الأول فى المستقبل.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بهدفين دون رد، وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما أمس الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

سجل هدفى الزمالك كل من: محمد حمدى فى الدقيقة 12 من عمر الشوط الثانى، ويوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 28 من الشوط نفسه.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من لاعبى الفريق الأول وفريق الأمل بالزمالك، حيث حرص الجهاز الفنى للفريق على تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في أوقات مختلفة من اللقاء تمهيدا للاستعانة بالمميزين منهم في الفترة المقبلة.

وخاض الزمالك ودية الاتصالات من 3 أشواط، بالاتفاق بين الفريقين لتحقيق أكبر استفادة من مشاركة أكبر عدد من اللاعبين وهو ما تحقق، حيث لعب الأبيض المباراة بأكثر من تشكيل على مدار الأشواط الثلاثة.