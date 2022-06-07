شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مالاوى وإثيوبيا على المائدة الفنية لإيهاب جلال قبل اللقاء المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة إيهاب جلال على مراجعة مباراة منتخبى مالاوى وإثيوبيا، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 فى كوت ديفوار، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى المنتخب الإثيوبى قبل اللقاء المرتقب للفراعنة بالجولة الثانية.

وغادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، إلى مالاوى اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة إثيوبيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وأعرب إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن رضاه بشكل عام عن مباراته الأولى مع المنتخب أمام غينيا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، مؤكدا أنه ما زال هناك الكثير.

منتخب مصر نجح فى تحقيق الفوز على نظيره الغينى بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات، في المقابل، ونجح منتخب مالاوي في الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

وبتلك النتائج يتصدر منتخب مالاوى المجموعة الرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب مصر، فى المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب غينيا صاحب المركز الرابع.