شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريراً عن خماسى الأهلى المعار للتشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تقرياً عن خماسى الفريق الصاعد المُعار إلى التشيك من أجل معرفة مدى استفادة هذا الخماسى الشاب من فترة الإعارة.

ويمتلك الأهلى خمسة لاعبين تمت إعارتهم لأندية فى التشيك وهم مصطفى فوزى وأحمد بيسو ومحمد حسام ميدو (زيزكوف التشيكى) ومحمد مغربى ومحمد ياسر (تيبليتسه التشيكى).

وعلى صعيد متصل وضع مسئولو النادى الأهلى محمد حمدى ظهير أيسر فريق بيراميدز ضمن أولويات المارد الأحمر للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تدعيم الفريق بصفقات قوية في بعض المراكز، ومنها الظهير الأيسر الذى بات يُعاني فى القلعة الحمراء نتيجة كبر سن الدولي التونسي على معلول وتواضع قدرات البديل محمود وحيد.

لذا بدأت إدارة الأهلي التفكير فى أكثر من بديل محلى وأجنبى لخلافة على معلول، وظهر على السطح اسم محمد حمدى الذي يرتبط بعقد مع ناديه، لكن الأهلي يأمل فى إنهاء الصفقة عن طريق "المقايضة" بانتقال لاعب أو أكثر من الأهلي ممن لا يحظون بفرصة المشاركة مع المارد الأحمر، أمثال حسام حسن أو صلاح محسن أو ميكيسوني مقابل ضم محمد حمدى الذى يُعد أحد أفضل اللاعبين الذين ينشطون فى الجبهة اليسرى بالدوري المصري بعد أحمد فتوح ظهير الزمالك ومنتخب مصر.

وإجمالا شارك على معلول مع الأهلى فى 196 مباراة بإجمالى 17187دقيقة لعب، سجل خلالها 35 هدفا وصنع 56 وتلقى 17 إنذارا، وتوج مع المارد الأحمر بأربع بطولات للدوري وببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى ولقب للسوبر المحلى ولقبين لكأس مصر، بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.