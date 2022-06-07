شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة توقيع مصطفى فتحى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لم يتعاقد فى الوقت الحالى مع مصطفى فتحى، لكن قد يحدث ذلك مستقبلا، مشدداً على وجود مفاوضات سابقة بين الطرفين، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "مسئولو التعاون السعودى قالوا إن مصطفى فتحى لم ينتقل للأهلى ومفيش مفاوضات بين الطرفين حالياً، وإن فريقهم مركز للهروب من دوامة الهبوط".

ويضيف شوبير "فى الوقت الحالى مفيش مفاوضات بين الأهلى ومصطفى فتحى، ولكن قد يكون هناك مفاوضات مستقبلا زى ماكان فيه مفاوضات بين الأهلى واللاعب فى وقت سابق، يخلص الدورى السعودى وبعدها ستتضح الصورة".

وفى وقت سابق كشف مصدر بالنادى الأهلى أن ناديه لم يتعاقد مع مصطفى فتحى المحترف فى صفوف التعاون السعودى، مثلما أشارت بعض التقارير الصحفية، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مصطفى فتحى خارج حسابات الأهلى، ولم يدخل النادى فى مفاوضات معه من قريب أو بعيد".

وأضاف المصدر، "الأهلى لم يفكر فى التفاوض مع مصطفى فتحى بناءً على رغبة الجهاز الفنى الذى يرفض التعاقد مع اللاعب لأسباب فنية".

وشارك مصطفى فتحى فى 156 مباراة بكل البطولات بإجمالى 7229 دقيقة لعب سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 16 هدفا آخر فيما شارك اللاعب فى 22 مباراة مع التعاون السعودى سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

وتوج مصطفى فتحى مع الزمالك بالدورى العام فى موسم 2014 / 2015 وموسم 2020-2021 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012 / 2013 وموسم 2013 / 2014 وموسم 2014 / 2015 وموسم 2015 / 2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015 / 2016، بالإضافة إلى بطولتى السوبر المصرى والأفريقى.