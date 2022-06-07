شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك لم يرفض رسميا لعب القمة قبل خوض الأهلى مؤجلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى الزمالك لم يرفض لعب مباراة القمة أمام الأهلى قبل خوض المارد الأحمر لمبارياته المؤجلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "مصادرنا فى اتحاد الكرة ورابطة الأندية قالت لنا إن الزمالك لم يرفض لعب مباراة القمة بشكل رسمى، وهذه مفاجأة مدوية، الناس بتقول اللى يقول يقول فى الإعلام عادى المهم مجلناش خطاب رسمى من الزمالك يرفض فيه لعب القمة قبل خوض مبارياته المؤجلة".

ويضيف شوبير: "مواعيد نصف نهائى كأس الرابطة سيتم تحديدها فى وقت قريب، والرابطة تصمم كأسا رائعا للفائز، وقد يقام الدور نصف النهائى عقب ودية مصر وكوريا الجنوبية".

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدى الأهلى فى الثامنة مساء الأحد 19 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.