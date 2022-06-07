شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض اختبار رسمى جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا مساء الأحد، واستهل المنتخب المصرى مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا

ويخوض الفراعنة مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء الخميس المقبل.

منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز الثانى على التوالى

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالى، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبى لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوى.

ونجح منتخب مالاوى فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتى جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفنى إيهاب جلال إلى مالاوى اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطنى الذى حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.