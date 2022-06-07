شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هانيا الحمامى نجمة تتلألأ فى سماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميًا فى الإسكواش في خطف الأضواء بأداء أكثر من رائع فى بطولة الجونة الأخيرة فى نسختها العاشرة التى توجت بلقبها على حساب نوران جوهر لأول مرة فى تاريخها.

وشهدت بطولة الجونة للإسكواش تركيزا قويا من جانب هانيا الحمامى التى استطاعت أن تكتسح نور الشربينى بطلة العالم فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى مصر بالفوز عليها فى دور نصف النهائى، لتؤكد أنها نجمة عالمية تتلألأ بقوة فى سماء رياضة الاسكواش.

وانطلقت بطولة الجونة للاسكواش 2022، بمشاركة 7 لاعبين من أندية وادى دجلة وهم علي فرج، مصطفى السرتي، مازن هشام، يوسف إبراهيم، نوران جوهر، هانيا الحمامي، روان العربي، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

نجحت هانيا فى حصد لقب السيدات ، بينما حصل مصطفى عسل على لقب الرجال و يرصد الخليج 365 لقطات للاعبة هانيا الحمامى فى الصور التالية

