الامارات | "السوبر المصرية" في ضيافة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "السوبر المصرية" في ضيافة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020-2021، والموسم الحالي 2021-2022 بدولة الإمارات.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا عقب توقيع بروتوكول التعاون بينها وبين مجلس أبوظبي الرياضي، وتعهد الجانب الإماراتي بتنظيم رائع لمباراتي الكأس السوبر نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والاعلامية والتسويقية.

وأعرب مسؤولو مجلس أبو ظبي الرياضي عن سعادتهم الغامرة "باحتضان كأس السوبر المصرية مجددا والتي ستكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات".

وأكدوا أن مجلس أبوظبي الرياضي "حريص على تسخير كافة الامكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصرية".

وكانت ابو ظبي استضافت مسابقة الكأس السوبر المصرية اربع مرات سابقة بين الاهلي والزمالك في ثلاث مواجهات، والاهلي والمصري مرة واحدة.

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