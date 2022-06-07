شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى يدخل دائرة اهتمامات فيوتشر فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب النادي المصري، دائرة اهتمامات فريق فيوتشر، لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقه مع النادي المصري منذ بداية الموسم الجاري.

وانضم التونسي للمصري في بداية الموسم الجاري، وأظهر الجلاصي تألقاً واضحاً مع الفريق البورسعيدي بعدما شارك فى27 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 6 أخرى لزملائه.

من ناحية أخرى، فعل مسؤولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادى دجلة المعار محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة فى بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.

وكان ثنائي وادي دجلة قد تلقى عروضاً من العديد من أندية الدوري، أبرزها الأهلي والزمالك، بعد تألقهما مع فيوتشر في الفترة الأخيرة، وشارك أحد عاطف مع فيوتشر في 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك "بوبو" في 17 مباراة سجل خلالها سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبي يوم 18 يونيو الجارين حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.