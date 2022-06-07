شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الدفاع الجوى اليوم استعدادا لمواجهة المصرى بالسلوم فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الاهلى مباراة ودية عصر اليوم الثلاثاء، مع فريق الدفاع الجوى، ويهدف من خلالها الجهاز الفنى للفريق تجربة عدد من اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل مُستمر، خاصة أن هذه الودية تقام بدون اللاعبين الدوليين الموجودين حالياً مع منتخبات بلادهم لخوض مباريات الأجندة الدولية.

ويأمل الجهاز الفني فى تجربة لاعبي الدكة ومنحهم الفرصة من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة محلياً، حيث سيخوض الفريق عدة مباريات قوية في بطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية بمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروي، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

ولم يتأكد تواجد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في ودية الأهلي اليوم، وإن كانت الدلائل والمعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أنه سيغيب عن المباراة لأنه سيعود للقاهرة من جنوب أفريقيا مساء اليوم أو فى الساعات الأولى من صباح غد، الأربعاء، حيث يقضي إجازة فى بلاده هناك وسيقود سامي قمصان المدرب العام الفريق في هذه الودية.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصرى بالسلوم بدون 14 لاعباً هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة المتواجدين مع منتخب مصر، وكذلك الثلاثى الأجنبى بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مالى، وعلى معلول مع منتخب تونس، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.