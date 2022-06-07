شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشركة المتحدة وبريزنتيشن الراعي الرسمي لمسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي من أجل استضافة بطولتي السوبر المصري بالإمارات.



ولم تنته منافسات مسابقة كأس مصر للموسم الماضي حتى الآن، حيث تستكمل منافساته بالتزامن مع لعب مواجهات كأس مصر للنسخة الحالية.

ووقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضية، لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات.