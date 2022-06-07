شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف موقف نجوم الفريق بعد عروض القطبين ويترك الحرية لجنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر التمسك بجميع نجوم الفريق وعدم التخلي عن أي لاعب من القوام الأساسي، بعد النتائج المميزة التى حققها الفريق فى موسمه الأول بالدوري العام، وخاصة بعدما فعل النادي بند شراء ثنائي وادي دجلة، أحمد عاطف ومحمد رضا "بوبو" بعد دفع 18 مليونا عن كل لاعب.

ويعتبر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، هو الوحيد الذي ينتهي عقده مع فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، حيث انتقل حارس مرمى الزمالك إلى فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وقرر النادي منح جنش حق تحديد مصيره فى نهاية الموسم بعد موافقة نادي الزمالك، وتمسك مسؤولو فيوتشر بعمر كمال عبد الواحد الذى يمتد عقده مع النادي لـ 3 مواسم.

من ناحية أخرى، قرر علي ماهر أن تقام تدريبات فيوتشر على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم تخصيص فقرة للتدريبات البدنية وفقرة أخرى فنية تقام خلالها تقسيمة بين اللاعبين استعداداً للقاء إنبي المقبل.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره إنبي يوم 18 يونيو الجاري حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.