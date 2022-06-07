شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بـ"ثلاثي الدكة" لضم ظهير بيراميدز فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو النادي الأهلي محمد حمدي ظهير أيسر فريق بيراميدز ضمن أولويات المارد الأحمر للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تدعيم الفريق بصفقات قوية في بعض المراكز، ومنها الظهير الأيسر الذى بات يُعاني فى القلعة الحمراء نتيجة كبر سن الدولي التونسي على معلول وتواضع قدرات البديل محمود وحيد.

لذا بدأت إدارة الأهلي التفكير فى أكثر من بديل محلى وأجنبى لخلافة على معلول، وظهر على السطح اسم محمد حمدى الذي يرتبط بعقد مع ناديه، لكن الأهلي يأمل فى إنهاء الصفقة عن طريق "المقايضة" بانتقال لاعب أو أكثر من الأهلي ممن لا يحظون بفرصة المشاركة مع المارد الأحمر، أمثال حسام حسن أو صلاح محسن أو ميكيسوني مقابل ضم محمد حمدى الذى يُعد أحد أفضل اللاعبين الذين ينشطون فى الجبهة اليسرى بالدوري المصري بعد أحمد فتوح ظهير الزمالك ومنتخب مصر.

وإجمالا.. شارك على معلول مع الأهلى فى 196 مباراة بإجمالى 17187دقيقة لعب، سجل خلالها 35 هدفا وصنع 56 وتلقى 17 إنذارا، وتوج مع المارد الأحمر بأربع بطولات للدوري وببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى ولقب للسوبر المحلى ولقبين لكأس مصر، بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.