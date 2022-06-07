شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لـ أحمد فتوح فى الزمالك بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى وضع برنامج تأهيلى خاص لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق بعد تعافيه من كورونا، والتى أبعدته عن مباراتى المنتخب أمام غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023 خاصة أنه أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى للفريق الأبيض.

وتعرف أحمد فتوح للإصابة قبل انضمامه للمنتخب الوطنى قبل أن يتعافى ثم يصاب بكورونا، والتى أبعدته عن المشاركة مع المنتخب بصحبة محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة.

أحمد فتوح أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها فيريرا فى تشكيلة الزمالك ويسعى لتجهيزه قبل لقاء القمة أمام الأهلى يوم 19 يونيو الجارى بالدورى، والتى يحاول فيها لاعبو الفريق الأبيض تعويض هزيمتهم فى الدور الأول بخمسة أهداف مقابل ثلاثة والاستمرار على صدارة الدورى.

من ناحية أخرى، يستعد نادى الزمالك لإجراء العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خاصة أن الموسم الجارى شهد عدم إبرام أى صفقة بسبب عقوبة إيقاف القيد التى وقعت على النادى.

ومن المنتظر أن يستغل الزمالك سلاح الصفقات التبادلية لضم اللاعبين الذين يرغبون فى انضمامهم لصفوف الفريق الأبيض، مع الاستغناء عن بعض العناصر التى لم تحقق المطلوب.

ويعد سلاح الصفقات التبادلية من أهم أسلحة الزمالك فى الميركاتو الصيفيى، خاصة أن الفارس الأبيض يضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيكونوا هدفاً للفرق الأخرى.