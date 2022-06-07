شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لتجهيز مستندات مؤتمر كشف حقائق نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو الأهلى استعداداتهم لتجهيز العديد من المستندات والأوراق المهمة التى سيتم عرضها فى المؤتمر الصحفي السبت المقبل لكشف العديد من الحقائق والأمور الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، الذى أقيم يوم 30 مايو الماضي بالمغرب أمام الوداد وخسره الأهلي بثنائية نظيفة.

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية عشرة ظهر السبت المقبل؛ لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الاثنين الماضي بالمغرب، ووجه النادي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية، وغيرها لحضور المؤتمر.

وفرط فريق الأهلي فى لقب دوري أبطال أفريقيا الذى حققه الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية دون رد فى اللقاء الذى أقيم مساء الاثنين على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

ويحصد فريق الأهلى جائزة مالية قدرها (1.25 مليون دولار) بما يعادل 23 مليون جنيه مصرى مقابل الحصول على المركز الثانى فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد خسارته من الوداد المغربى بهدفين دون رد فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفقد الأهلى فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكى، كمكافأة للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربى، كما خسر الأهلى مكافأة المشاركة فى السوبر الأفريقى، والتى تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلى مكافأة كأس العالم للأندية، والتى تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكى بالنسبة لصاحب المركز السادس.