شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يغادر إلى مالاوى اليوم لمواجهة إثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، إلى مالاوي اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة إثيوبيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وأعرب إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن رضاه بشكل عام عن مباراته الأولى مع المنتخب أمام غينيا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، مؤكدا أنه ما زال هناك الكثير.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة، "أنا مشجع فى الأساس وأحب مشاهدة الكرة الجميلة، وأتفق مع الجماهير فى رغبتهم فى مشاهدة كرة جميلة، ولكن تبقى النتيجة هى الأهم، وأسعى لتطوير شكل المنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف إيهاب جلال، "اتحاد جدة أرسل خطابا يطلب فيه عدم مشاركة أحمد حجازي؛ لعدم جاهزيته، لكنه أصر على الحضور، وقررنا إخضاعه لبرنامج تأهيلي، وقد يشارك أمام كوريا الجنوبية".

وأكد مدرب منتخب مصر، "الكرة الجميلة تحتاج وقتا".

أضاف جلال، "النني لن يشارك أمام إثيوبيا وسيكون جاهزا بنسبة كبيرة لودية كوريا، وكلا من تريزيجيه ومحمد صلاح سيخضعان لفحص طبي عقب المباراة لتحديد موقفهما من المشاركة أمام إثيوبيا.

وواصل إيهاب جلال، "أخبرت اللاعبين أن الاستحواذ على الكرة ليس هدفنا وطالبتهم ببذل مجهود أكبر خاصة في وسط الملعب".واختتم جلال تصريحاته قائلا: "أحاول عقد اتفاق مع اتحاد الكرة والأندية لتطوير لاعبي الدوري في معسكرات خارج الأجندة الدولية".