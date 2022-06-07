شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بدر بانون من المشاركة فى ودية الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي سامي قمصان المدرب العام للأهلي الاستعانة بكل اللاعبين المتاحين في مباراة فريقه الودية اليوم الثلاثاء أمام فريق الدفاع الجوي، من أجل تجهيزهم للمرحلة القادمة سواء في الدوري أو كأس مصر.

ويغيب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بسبب تواجده في المغرب للمشاركة في دورة تدريبية هناك، على أن يعود المدرب الجنوب إفريقي لقيادة التدريبات الجماعية بدءا من غدا الأربعاء.

وأصبح كل اللاعبين المتواجدين في قائمة الأهلي متاحين للمشاركة في ودية الدفاع الجوي، بخلاف المغربي بدر بانون لعدم الجاهزية الفنية واللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية في يونيو الجاري.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز المغربى بدر بانون مدافع الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها الثامنة مساء الأحد 19 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وينوى جهاز الأهلى إشراك بانون بشكل تدريجى فى المباريات المقبلة لتجهيزه للقمة حيث تتجه النية لمنح المدافع المغربى بعض الدقائق فى مباراة المصرى بالسلوم بكأس مصر ثم يتم منحه دقائق أطول فى مباراة ايسترن كومبانى بالدوري وفى حالة ظهور بدر بانون بصورة طيبة واستعادة فورمته الفنية والبدنية سيكون الخيار الأنسب لقيادة خط دفاع الأهلى فى مباراة القمة.

وشارك بدر بانون لأول مرة فى تدريبات الأهلى الجماعية الأحد الماضى بعد غياب استمر 6 شهور حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروى، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.