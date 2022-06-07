شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يكثف جلساته النفسية مع اللاعبين استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جلساته النفسية مع اللاعبين خلال فترة توقف الدوري لتحفيزهم بصفة مستمرة لاستعادة الانتصارات المحلية لتصحيح مسار الفريق بجدول المسابقة المحلية.

كما يحرص حمزة الجمل على منح اللاعبين التعليمات والتوجيهات الفنية، من أجل تصويب الأخطاء وتجنب تكرارها فى المواجهات الرسمية، فضلاً عن تجريب مجموعة من اللاعبين فى عدة مراكز والوقوف على مدى فعالية الخطط الفنية التى يتطلع لتنفيذها فى اللقاءات الرسمية المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.