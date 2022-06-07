شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة موريشيوس للاسكواش بمشاركة 13 لاعباً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة موريشيوس للاسكواش، التي تقام خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال و30 ألف دولار للسيدات.

ويشارك فى البطولة مجموعة بارزة من نجوم الاسكواش المصري، رغم انسحاب الثنائي، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وكذلك فارس الدسوقي لاعب سبورتنج، بعد ثبوت إصابتهما بكورونا.

وفي منافسات الرجال يشارك 8 لاعبين وهم: مروان الشوربجي، مصطفى عسل، مازن هشام، طارق مؤمن، مازن جمال، يحيى النوساني، عمر مسعد، وكريم الحمامي.

بينما في منافسات السيدات تشارك 5 لاعبات وهن: فريدة محمد، نور رامي، إنجي حمودا، نادين قطب، وملك فتحي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمي ، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندي بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.

وتراجع النيوزيلاندى بول كول للمركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.

يذكر أن البطل المصري علي فرج توج خلال مايو الماضي ببطولة العابم للاسكواش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي ، ليستعيد فرج صدارة التصنيف العالمي ، ويضم اللقب الثالث ببطولة العالم إلى ألقابه التي حصدها خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج لاعب وادي دجلة، ببطولة العالم في ثلاث نسخ أعوام، 2019،2021، 2022.