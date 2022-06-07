شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه المرج فى أولى ودياته استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال اليوم، الثلاثاء، مع فريق المرج أحد أندية القسم الثالث فى أولى المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى، والمقرر لها 15 يونيو الجاري.

ويواجه إيسترن كومبانى غدا، الأربعاء، فريق المقاولون العرب فى ثانى الوديات التي طلبها علاء عبد العال من أجل وصول الفريق لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 15 يونيو الجاري.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.