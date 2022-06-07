شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يقود الأهلى فى ودية الدفاع الجوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود سامي قمصان المدرب العام للأهلي الفريق الأحمر في مباراته الودية اليوم الثلاثاء أمام فريق الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الأهلي لخوض مبارياته في بطولتي كأس مصر والدوري الممتاز، باعتبارها ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني قبل استئناف المسابقات المحلية.

ويغيب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بسبب تواجده في المغرب للمشاركة في دورة تدريبية هناك، على أن يعود المدرب الجنوب إفريقي لقيادة التدريبات الجماعية بدءا من غدا الأربعاء .

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني خلال الساعات المقبلة بعد عودته إلى القاهرة عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها من أجل السفر إلى المغرب والمشاركة في دورة تدريبية هناك يحضرها عدد من المدربين الأفارقة.

ويجتمع مسئولو النادي الأهلي مع موسيماني لمناقشته في عدد من الملفات منها تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وآخرها الظهور بمستوى سييء في نهائي دوري أبطال إفريقيا وعدم الاعتماد على مجموعة من اللاعبين وتجاهل الاعتماد عليهم ومناقشته في التحضير للمرحلة المقبلة أبرزها مباراة القمة ضد الزمالك يوم 19 يونيو الجاري وكذلك مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر من النسخة القديمة.

كما يناقش مسئولو الأهلي موسيماني في بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة وتراجع أداء بعض اللاعبين الأساسيين وعدم تقديم المستوى المطلوب، وكذلك مناقشته في ملف اللاعبين العائدين من الإعارة لمعرفة رأيه في الأسماء التي يرغب في عودتها من الإعارة.

ويوجد عدد كبير من اللاعبين العائدين إلى الأهلي عقب انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الحالي أبرزهم محمود كهربا وأحمد ياسر ريان ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وغيرهم من اللاعبين الآخرين.